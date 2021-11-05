Выбран самый сексуальный мужчина года

Американский актер Крис Эванс, прославившийся благодаря роли Капитана Америки в супергеройских фильмах Marvel, признан самым горячим мужчиной 2021 года, сообщает Zakon.kz.



Титул ему "присвоили" журналисты People. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники.

Глянцевое издание ежегодно выпускает номер, где на обложке предстает выбранный ими секс-символ. Однако в этом году результаты просочились в сеть раньше выпущенного в тираж журнала. Годами ранее такого титула уже удостаивались актер Идрис Эльба, певец Джон Ледженд и актер Майкл Б Джордан. В этот раз честь выпала и Крису Эвансу.

По данным источников, Эванс должен был получить это звание еще в 2020 году. Однако организаторы решили подождать из-за скандала. Капитан Америка завел Instagram и нечаянно загрузил туда свои обнаженные фото. На его аккаунт в тот момент были подписаны более пяти миллионов поклонников, так что снимки увидели очень многие. Крис вовремя опомнился и удалил снимки, но они успели разойтись по Сети.