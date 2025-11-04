Назван самый сексуальный мужчина 2025 года

Назван самый сексуальный мужчина из ныне живущих по версии журнала People, сообщает Zakon.kz.

Им стал английский актер Джонатан Бейли. По версии журнала, 37-летний герой драматического сериала Netflix "Бриджертоны" полон обаяния, остроумия, почти нереально красив и на сегодня является одной из самых неотразимых звезд Голливуда.

За последние пять лет Бейли покорил сердца зрителей ролью лорда Энтони в сериале "Бриджертоны" и был номинирован на премию "Эмми" за роль скрытного сотрудника Конгресса в сериале телеканала Showtime "Попутчики". Также впечатлил его дебют на большом экране в 2024 году – роль принца Фийеро в мюзикле "Злая". Среди других известных работ Бейли – Леонардо да Винчи в сериале ""Молодой Леонардо" и роль в предстоящем фильме "Мир Юрского периода: Возрождение".

"Это огромная честь. Конечно, я невероятно польщен. И это полный абсурд. (Смеется. – Прим. ред.). Это было секретом, поэтому я очень рад, что друзья и семья узнают", – прокомментировал актер этот титул. По его словам, этой новостью он поделился лишь со своим псом Бенсоном.

