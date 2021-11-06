Три пастуха заблудились в степи ВКО

Информация о том, что в Зайсанском районе пропали люди поступила в ЧС 4 ноября в 14:03, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, вместе со стадом овец рано утром вышли с зимовки в районе Биржанского сельского округа и не вернулись.

Спасатели, прибыв на место происшествия, проведя поисковые работы, в степи обнаружили одного пастуха со стадом, еще одного мужчину спустя два часа. Третьего пастуха сотрудникам службы ЧС тоже удалось благополучно найти. На высокопроходимой технике спасатели доставили потерявшихся до зимовки. Сейчас им ничего не угрожает, в медицинской помощи они не нуждаются. пресс-служба ДЧС ВКО