Пастух заблудился в степи во время бурана в ЗКО

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Сырымском районе Западно-Казахстанской области пастух вышел на выпас скота и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в экстренные службы, сообщает Zakon.kz.

Спасатели на вездеходе "Трэкол", преодолев около 50 км в условиях сильного бурана, обнаружили 49-летнего мужчину на зимовке "Торткудык".

"В медицинской помощи он не нуждался. По словам найденного, из-за сильного бурана он потерял ориентиры и заблудился", – рассказали в пресс-службе МЧС РК. Ранее сообщалось, что потерявшегося в ЗКО мужчину нашли в 30 км от дома.

