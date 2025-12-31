Пастух заблудился в степи во время бурана в ЗКО
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Сырымском районе Западно-Казахстанской области пастух вышел на выпас скота и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в экстренные службы, сообщает Zakon.kz.
Спасатели на вездеходе "Трэкол", преодолев около 50 км в условиях сильного бурана, обнаружили 49-летнего мужчину на зимовке "Торткудык".
"В медицинской помощи он не нуждался. По словам найденного, из-за сильного бурана он потерял ориентиры и заблудился", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Ранее сообщалось, что потерявшегося в ЗКО мужчину нашли в 30 км от дома.
