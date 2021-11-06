Украинский депутат рисовал портрет Путина на заседании

Депутат Львовского городского совета от фракции "Европейская солидарность" Юрий Грынив нарисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано в Telegram-канале "Страна.ua".

На нем видно, что депутат не решился самостоятельно изобразить на бумаге лицо Путина. Он положил лист на экран смартфона, чтобы обвести контуры.

Нет слов. Львовский депутат-художник от "ЕС" ("Европейская солидарность" – прим. ред.) Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина", – подписала ролик редакция канала.

Журналистов возмутил тот факт, что депутат рисовал лицо лидера России, которую в Украине считают "страной-агрессором".

Авторы видео с депутатом также напомнили, что Грыниву и раньше бывало скучно на заседаниях Львовского горсовета. В частности, в конце ролика демонстрируются кадры играющего в игру на смартфоне Грынива.

После волны критики Юрий Грынив пообещал продать рисунок. Он выставил его в Facebook и объявил о начале аукциона, так как многие люди хотят ее приобрести. Начальной ценой картины Грынив поставил 1 гривну.