Обезьяну рисовал депутат из Южной Кореи на заседании парламента

В Южной Корее депутат рисовал гориллу прямо на заседании парламента, сообщает Zakon.kz.

После недавней истории с часами Rolex французского депутата в Сети прославился южнокорейский депутат. Парламентарий настолько вошел в роль художника, что нашел референсы в интернете и стал старательно выводить примата на листе. В это время в парламенте обсуждали аудит в сфере недвижимости, передает Heidoi.

🤭 A South Korean lawmaker got caught doodling a gorilla during a parliamentary session



Yoo Young-ha acknowledged the criticism🦍 and said he will look for other ways to manage stress in the future pic.twitter.com/98BruDN2HB — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2025

Однако мужчина не учел, что коллеги его сдадут руководству и выложат видео в Сеть. В итоге ролик набрал огромное количество просмотров в интернете. Предположительно, депутат прилюдно извинился за свой поступок.

Фото: X/nexta_tv

Не менее творческий основатель сети "Додо-пицца" пять месяцев путешествовал по Арктике и снял фильм про жизнь оленеводов.