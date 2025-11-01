#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
530.47
613.75
6.56
Мир

Обезьяну рисовал депутат из Южной Кореи на заседании парламента

Парламент Южной Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 07:32 Фото: pixabay
В Южной Корее депутат рисовал гориллу прямо на заседании парламента, сообщает Zakon.kz.

После недавней истории с часами Rolex французского депутата в Сети прославился южнокорейский депутат. Парламентарий настолько вошел в роль художника, что нашел референсы в интернете и стал старательно выводить примата на листе. В это время в парламенте обсуждали аудит в сфере недвижимости, передает Heidoi.

Однако мужчина не учел, что коллеги его сдадут руководству и выложат видео в Сеть. В итоге ролик набрал огромное количество просмотров в интернете. Предположительно, депутат прилюдно извинился за свой поступок.

Фото: X/nexta_tv

Не менее творческий основатель сети "Додо-пицца" пять месяцев путешествовал по Арктике и снял фильм про жизнь оленеводов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Депутаты парламента Грузии подрались на заседании
15:58, 14 мая 2024
Депутаты парламента Грузии подрались на заседании
В Южной Корее законодательно запретили есть собак
14:20, 09 января 2024
В Южной Корее законодательно запретили есть собак
Парламент Южной Кореи не поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля
18:10, 07 декабря 2024
Парламент Южной Кореи не поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: