Как избежать проблем с пищеварением в праздники

Российский диетолог медицинского сервиса "СберЗдоровье" Алина Губанова считает, что лучше всего в праздничные дни придерживаться привычной диеты со знакомыми продуктами, передает Zakon.kz.

Как утоняет rg.ru, у идеи раздельного питания нет научных доказательств и, при отсутствии непереносимости или аллергии, можно сочетать в приготовлении блюд любые продукты, которые захочется.

Самым безопасным вариантом будет придерживаться привычной диеты с небольшими послаблениями. Не стоит ругать себя, если во время праздников было съедено больше обычного. Обязательно нужно пить воду и постепенно восстанавливать питьевой режим и привычное питание, – говорится в сообщении.

Губанова предостерегла от использования биодобавок, ферментов и сорбентов для борьбы с чувством тяжести. Как пояснила диетолог, это чувство чаще всего связано с тем, что организму требуется больше времени, чтобы переварить непривычные продукты или большой объем пищи.

Особенно это касается сорбентов, которые никак не ускорят процесс переваривания и не "выведут" токсины. Их доказанный эффект ограничен несколькими часами острых инфекций, где они оттягивают на себя воду, помогая закрепить стул, – объяснила специалист.

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