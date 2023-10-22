Какие продукты полезны для пищеварения
В беседе с порталом "Медикфорум" она отметила, что важной частью пищеварения является кишечник, поскольку в нем содержится более 70% всех клеток, вырабатывающих антитела. Алисова отметила, что живущие в кишечнике бактерии расщепляют клетчатку и производят необходимые организму витамины. Поэтому здоровый кишечник может значительно повлиять на предотвращение заболеваний и воспалений, отметила врач.
Как указала специалист, самыми полезными для кишечника продуктами являются кокосы, мята и ягоды. По словам Алисовой, их потребление позволит предотвратить запоры, нарушение обмена веществ, рак толстой кишки и вздутие живота.
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