Мусоровоз загорелся в Алматы

6 ноября 2021, 15:22
Фото: Zakon.kz

В Алматы на проспекте Аль-Фараби загорелась кабина мусоровоза, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 5 ноября в 16:25.

Возникло возгорание моторного отсека и кабины автомашины-мусоровоза MAN, 1991 года выпуска, на площади 4 кв. м, – рассказали в ДЧС Алматы.

Причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке.

Пожар ликвидирован в 16:53. Жертв и пострадавших нет, – сообщили в департаменте.

В ведомстве рекомендуют владельцам автотранспорта следить за техническим состоянием автомобилей, регулярно проводить техосмотр на исправность электропроводов и топливной системы, а также необходимо иметь в салоне огнетушитель.



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