Огнеборцы Кокшетау потушили горящий автомобиль за 9 минут

Фото: Zakon.kz

31 августа 2024 года в Кокшетау в мкр.Сарыарка произошло возгорание в моторном отсеке легковой автомашины, сообщает Zakon.kz.

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