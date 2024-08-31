Огнеборцы Кокшетау потушили горящий автомобиль за 9 минут
Фото: Zakon.kz
31 августа 2024 года в Кокшетау в мкр.Сарыарка произошло возгорание в моторном отсеке легковой автомашины, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей МЧС РК, огнеборцы ликвидировали загорание за 9 минут с момента поступления вызова.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавших нет, причина инцидента устанавливается.
Спасатели напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте необходимо звонить по номеру 112.
Ранее огнеборцы потушили разгоревшийся на складе в Алатауском районе Алматы крупный пожар.
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