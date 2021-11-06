Назначен новый главный тренер "Барселоны"

Назначен главный тренер футбольного клуба "Барселона", передает Zakon.kz.
Испанский футболист Хавьер Эрнандес Креус (Хави) назначен на пост главного тренера "Барселоны". Об этом говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.
It was meant to be.— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t
Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона 2024/25.
Ожидается, что Хави приедет в Барселону 8 ноября, клуб проведет пресс-конференцию с его участием.
THE STORY CONTINUES ... pic.twitter.com/JhMCuIYt8u— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
28 октября Рональд Куман был уволен с поста главного тренера "Барселоны". Специалист был отправлен в отставку после поражения "Барселоны" на выезде "Райо Вальекано" – 0:1 – в чемпионате Испании.
В клубе обещали выплатить Куману 12 млн евро за преждевременное расторжение контракта, информирует El Pais.
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