Назначен новый главный тренер "Барселоны"

6 ноября 2021, 15:52
Фото: twitter.com/FCBarcelona

Назначен главный тренер футбольного клуба "Барселона", передает Zakon.kz.

Испанский футболист Хавьер Эрнандес Креус (Хави) назначен на пост главного тренера "Барселоны". Об этом говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона 2024/25.

Ожидается, что Хави приедет в Барселону 8 ноября, клуб проведет пресс-конференцию с его участием.

28 октября Рональд Куман был уволен с поста главного тренера "Барселоны". Специалист был отправлен в отставку после поражения "Барселоны" на выезде "Райо Вальекано" – 0:1 – в чемпионате Испании.

В клубе обещали выплатить Куману 12 млн евро за преждевременное расторжение контракта, информирует El Pais.


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