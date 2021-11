Назначен новый главный тренер "Барселоны"

Назначен главный тренер футбольного клуба "Барселона", передает Zakon.kz.

Испанский футболист Хавьер Эрнандес Креус (Хави) назначен на пост главного тренера "Барселоны". Об этом говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

It was meant to be.

Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t