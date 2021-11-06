Назначен новый главный тренер "Барселоны"

Назначен главный тренер футбольного клуба "Барселона", передает Zakon.kz.

Испанский футболист Хавьер Эрнандес Креус (Хави) назначен на пост главного тренера "Барселоны". Об этом говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

It was meant to be.

Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона 2024/25.

Ожидается, что Хави приедет в Барселону 8 ноября, клуб проведет пресс-конференцию с его участием.

THE STORY CONTINUES ... pic.twitter.com/JhMCuIYt8u — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

28 октября Рональд Куман был уволен с поста главного тренера "Барселоны". Специалист был отправлен в отставку после поражения "Барселоны" на выезде "Райо Вальекано" – 0:1 – в чемпионате Испании.

В клубе обещали выплатить Куману 12 млн евро за преждевременное расторжение контракта, информирует El Pais.