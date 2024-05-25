"Барселона" уволила Хави с поста главного тренера

Каталонский клуб официально объявил о своем решении уволить испанского футболиста Хави с поста главного тренера по окончании сезона, сообщает Zakon.kz.

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Президент "Барселоны" Жоан Лапортаа сообщил Хави, что он не будет тренером основной команды в сезоне-2024/25.

"Барселона" благодарит Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока и капитана команды, и желает ему удачи. В это воскресенье в Севилье Хави проведет последнюю игру в качестве тренера первой команды. В ближайшие дни "Барселона" сообщит о новом тренере", – сказано в заявлении клуба.

Также клуб опубликовал пост в своем Instagram с подписью "Thank you, Xavi" – (перевод "Спасибо, Хави").

Хави работал в каталонском клубе с 2021 года. Под его руководством "Барселона" стала чемпионом в сезоне-2022/23 и выиграла Суперкубок Испании. Во главе "Берселоны" Хави провел 141 матч: 89 побед, 29 поражений и 23 ничьих.

Причиной ухода, скорее всего, послужили его последние высказывания в адрес команды, которые не понравились президенту "каталонцев" Жоану Лапорта.

