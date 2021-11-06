Появились подробности ДТП в Алматы, в котором пострадали семь человек

Столкновение троллейбуса и автобуса на перекрестке пр. Абылай хана и ул. Толе би в Алматы прокомментировали в департаменте полиции города, сообщает Zakon.kz.

6 ноября 2021 года в 12:36 водитель А. за рулем автобуса марки Yuotong, следуя по ул. Толе би в восточном направлении, на пересечении с пр. Абылай хана, проехав на запрещающий красный сигнал светофора, допустил столкновение с троллейбусом марки Yuong man, управляемым водителем С., который двигался по пр. Абылай хана в южном направлении. пресс-служба ДП города Алматы

В результате ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса: 1962, 1974 и 1996 годов рождения. Двое пассажиров автобуса: 1977, 1997 годов рождения. Все они, как и оба водителя, были доставлены в медицинские учреждения.

Материал находится в производстве УП Алмалинского района. начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов

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