СМИ: Брэд Питт отказывается от личной жизни

Знакомые и друзья голливудского актера Брэда Питта рассказывают, что он решил отказаться от личной жизни после тяжелого расставания с Анджелиной Джоли, сообщает Zakon.kz.

57-летний Питт не считает свидания с женщинами "своим приоритетом", поскольку на него давит огромный груз ответственности на фоне затянувшейся битвы за опеку над детьми. Брэд не готов к новым отношениям и вообще не знает, будет ли готов снова, уверяют источники UsWeekly.

Брэд упорно работает и старается быть позитивным настолько, насколько это возможно. Война с Анджелиной действительно сказалась на нем. К счастью, у актера есть невероятная сила воли и замечательная группа поддержки, – сообщил журналистам информатор.

В группу входят режиссер Дэвид Финчер, художник Томас Хаусаго, актеры Эдвард Нортон и Райан Гослинг. Утверждается, что они всегда с ним на связи.

Голливудскому актеру неоднократно приписывали романы с известными актрисами и моделями. Если это и так, то ни одни отношения не продлились так долго, как брак Питта с Джоли.

Хотя в прошлом году у Брэда все-таки случился громкий роман. Несколько месяцев актер строил романтические отношения с немецкой моделью Николь Потуральски. Она была младше звезды почти на 30 лет и жила в Берлине. К слову, манекенщица была замужем за немецким ресторатором.

Ранее сообщалось, что Питт проиграл в суде своей бывшей жене. Верховный суд Калифорнии отклонил его апелляцию относительно продолжающегося дела об опеке над детьми.