Анджелину Джоли обвиняют в преследовании Брэда Питта

Голливудскую актрису Анджелину Джоли обвинили в преследовании экс-супруга, актера Брэда Питта, сообщает Zakon.kz.

По информации Baku.ws, Брэд Питт прилетел в Нью-Йорк для продвижения фильма со своим участием "Формула 1". Актер вместе с возлюбленной Инес де Рамон остановился в отеле Whitby в районе Мидтаун.

Журналисты издания News Nation обратили внимание, что Анджелина Джоли также приехала в город, хотя у нее не было для этого видимой причины. По мнению источника, артистка преследует своего бывшего мужа.

"Просто безумие, что Анджелина появилась в городе на той же неделе, когда состоялась премьера Брэда. Она просто не может вынести, когда о нем пишут хорошо в СМИ. Она как будто преследует его", – заявил инсайдер.

31 декабря Анджелина Джоли и Брэд Питт завершили бракоразводный процесс. По данным журналистов, актеры подписали документы на развод 30 декабря. Длительный судебный процесс начался 8 лет назад.

Ранее мы писали о том, что Прилучный хотел привлечь к уголовной ответственности экс-супругу, но получил отпор.