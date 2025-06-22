Анджелину Джоли обвиняют в преследовании Брэда Питта
Фото: oscars.org
Голливудскую актрису Анджелину Джоли обвинили в преследовании экс-супруга, актера Брэда Питта, сообщает Zakon.kz.
По информации Baku.ws, Брэд Питт прилетел в Нью-Йорк для продвижения фильма со своим участием "Формула 1". Актер вместе с возлюбленной Инес де Рамон остановился в отеле Whitby в районе Мидтаун.
Журналисты издания News Nation обратили внимание, что Анджелина Джоли также приехала в город, хотя у нее не было для этого видимой причины. По мнению источника, артистка преследует своего бывшего мужа.
"Просто безумие, что Анджелина появилась в городе на той же неделе, когда состоялась премьера Брэда. Она просто не может вынести, когда о нем пишут хорошо в СМИ. Она как будто преследует его", – заявил инсайдер.
31 декабря Анджелина Джоли и Брэд Питт завершили бракоразводный процесс. По данным журналистов, актеры подписали документы на развод 30 декабря. Длительный судебный процесс начался 8 лет назад.
Ранее мы писали о том, что Прилучный хотел привлечь к уголовной ответственности экс-супругу, но получил отпор.
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