В Казахстане отключат все телерадиоканалы

11 ноября 2021 года с 3:00 до 17:00 в Казахстане будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирных сетей, сообщает Zakon.kz.

Во время проведения работ временно приостановят ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

Планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей проводятся ежеквартально. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. пресс-служба АО "Казтелерадио"

В организации принесли извинения за временные неудобства.