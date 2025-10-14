Телевидение и радио отключат в Казахстане

16 октября АО "Казтелерадио" будет проводить планово-профилактические работы за четвертый квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В компании предупредили, что в рамках работ в этот день с 03:00 до 17:00 будут закрыты сервисы на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

"Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", – сказано в сообщении.

В АО пояснили, что планово-профилактические работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания.

"АО "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей", – добавили в АО.

