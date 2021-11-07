Российские теннисистки выиграли Кубок Федерации-2021

Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг, обыграв в финальном поединке турнира команду Швейцарии – 2:0, передает Zakon.kz.

В первом матче данного противостояния россиянка Дарья Касаткина переиграла Белен Тайхман – 6:2, 6:4. Затем Людмила Самсонова, заменившая в последний момент Анастасию Павлюченкову, обыграла олимпийскую чемпионку Токио-2020 Белинду Бенчич – 3:6, 6:3, 6:4.

Россиянки вернули себе титул лучшей сборной мира в командном турнире спустя 13 лет.

Чемпионкам ценный трофей вручила сама Билли Джин Кинг, легендарная американская теннисистка, победительница 39 турниров Большого шлема.