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Сборная мира выиграла Кубок Лэйвера

Сборная мира выиграла Кубок Лэйвера Фото: atptour
В Ванкувере (Канада) завершился командный турнир Кубок Лэйвера. Сборная мира одержала победу над дружиной Европы с разгромным счетом 13:2, сообщает Zakon.kz.

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Соревнования завершились досрочно за явным преимуществом дружины Джона Макинроя. За сборную мира сыграли: американцы Тэйлор Фритц и Томми Пол, канадец Феликс Оже-Альяссим и аргентинец Франсиско Черундоло. В составе команды Европы были: россиянин Андрей Рублёва, поляк Хуберт Хуркач, норвежец Каспер Рууд, испанец Алехандро Давидович-Фокина, а также французы Артур Фис и Гаэль Монфис.

Единственную победу сборной Европы принес норвежец Каспер Рууд.

Результаты Кубка Лэйвера-2023

22 сентября

Бен Шелтон (Мир) – Артур Фис (Европа) – 7:6(4), 6:1

Франсиско Серундоло (Мир) – Алехандро Давидович-Фокина (Европа) – 6:3, 7:5

Феликс Оже-Альяссим (Мир) – Гаэль Монфис (Европа) – 6:4, 6:3

Фрэнсис Тиафу/ Томми Пол (Мир) – Андрей Рублёв/ Артур Фис (Европа) – 6:3, 4:6, 10:6

23 сентября

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Тэйлор Фриц (Мир) – Андрей Рублёв (Европа) – 6:2, 7:6(3)

Каспер Рууд (Европа) – Томми Пол (Мир) – 7:6(6), 6:2

Фрэнсис Тиафу (Мир) – Хуберт Хуркач (Европа) – 7:5, 6:3

Феликс Оже-Альяссим/ Бен Шелтон (Мир) – Хуберт Хуркач/ Гаэль Монфис (Европа) – 7:5, 6:4

24 сентября

Бен Шелтон/ Фрэнсис Тиафу (Мир) – Хуберт Хуркач/ Андрей Рублёв (Европа) – 7:6(4), 7:6(5).

За победу в первый день начисляется по одному очку, во второй – по два, в третий – по три. Всего в розыгрыше 24 командных очка, а значит, выиграет коллектив, набравший, как минимум, 13 баллов.

Кубок Лейвера проводится с 2017 года. На счету команды мира две победы (2022, 2023), сборная Европы выиграла четыре турнира (2017, 2018, 2019, 2021). В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

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