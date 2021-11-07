Девочке удалось спастись от педофила благодаря жесту из соцсети

Пропавшая без вести 16-летняя американка показала водителю соседней машины жест, который ранее увидела в TikTok, что помогло ей спастись от похитителя, передает Zakon.kz.

Ехавший рядом с автомобилем похитителя мужчина обратил внимание на то, что пассажирка показывает ему жестами международный универсальный сигнал о помощи в случае домашнего насилия или других проблем – она повернула к нему ладонь, сжала большой палец и накрыла его остальными пальцами. Он понял ее жестикуляцию и тут же позвонил в полицию, – сообщает lenta.ru.

Как уточняется, правоохранители остановили автомобиль и задержали 61-летнего мужчину прямо на автомагистрали. На заднем сиденье он вез похищенную несовершеннолетнюю девочку. В его телефоне были найдены ее снимки сексуального характера. Пострадавшая рассказала, что проехала с похитителем ряд штатов.