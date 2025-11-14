Маленькому голдендудлю удалось спасти семью в США

Двухлетний миниатюрный голдендудль по кличке Чейз спас семью Браччано из города Лонг-Бич, штат Нью-Йорк, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания WABC, в доме разгорелся пожар. В этот момент все спали. Собака стала отчаянно лаять и разбудила домочадцев, что помогло им вовремя эвакуироваться. Сначала жильцы решили, что шум вызвал вор, но вскоре поняли, что это был лай Чейза.

Как уточняется, 28-летний сын хозяина был наверху и выбрался через окно на крыше. Узнав о пожаре, на место прибыли пожарные и помогли покинуть строение пожилой супружеской паре.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

