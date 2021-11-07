Бектанов поздравил казахстанских чемпионов и призеров ЧМ по боксу в Белграде

Министр обороны Казахстана Мурат Бектанов поздравил казахстанских чемпионов и призеров, отличившихся на чемпионате мира по боксу в Сербии, передает Zakon.kz.

История Центрального спортивного клуба Министерства обороны полнится примерами выдающихся побед и рекордов. Наши армейские спортсмены ставят перед собой высокие цели и достигают их, прославляя Казахстан и Вооруженные силы, обретают широкое признание на мировом уровне. Армейцам всегда были присущи верность долгу и истинный патриотизм. Особенно ценно, что свои победы, являющиеся ярким примером трудолюбия, веры в свои силы и подчас суровой борьбы, вы посвящаете 30-летию Независимости Республики Казахстан, – сказал Бектанов.

Отметим, что "золото" чемпионата мира по боксу 2021 года в своих весовых категориях завоевали младший сержант Сакен Бибосынов и армеец Темиртас Жусупов. С серебряной наградой мировое первенство завершил военнослужащий срочной службы ЦСК рядовой Махмуд Сабырхан.

Независимость – это главное богатство любого государства. За 30 лет наша страна стала процветающей и узнаваемой на международной арене. Отрадно, что в этом есть и ваша заслуга. Пусть ваша несгибаемая воля к победе и силы, которые вы вкладываете в достижение поставленной цели, крепкий боевой дух позволяют достигать новых спортивных вершин! – отметил глава Минобороны.