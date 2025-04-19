Сакен Бибосынов завоевал "золото" международного турнира по боксу

Чемпион мира из Казахстана Сакен Бибосынов завоевал золотую медаль международного турнира по боксу, посвященного памяти Константина Короткова, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в финальном бою казахстанец провел поединок против российского файтера Дениса Пальшина в весовой категории до 54 кг.

Первая трехминутка получилась довольно зрелищной: оба боксера с самого начала присматривались к стилю друг друга, осторожно прощупывая дистанцию. Уже спустя минуту поединок приобрел более агрессивный характер – соперники начали активно обмениваться ударами, при этом удерживая высокий темп и напряжение до самого конца раунда.

Вторая половина боя прошла в таком же напряженном ключе – ни один из боксеров не собирался уступать, а тем более поддаваться. И Бибосынов, и Пальшин продолжали активно обмениваться ударами, демонстрируя высокий уровень боксерского мастерства и выдержку. Напряжение не спадало ни на минуту, а зрелищность поединка только нарастала. Однако даже после двух раундов не было ясно, кто выйдет победителем.

Финальный отрезок напряженного боя оказался на стороне Сакена Бибосынова, который за счет своей настойчивости и силы характера сумел склонить чашу весов в свою пользу и заслуженно одержал победу в этом равном и ярком противостоянии.

Отметим, что Сакен Бибосынов является чемпионом мира-2021 и бронзовым призером Олимпиады в Токио-2020.

Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова проходил в России с 15 по 19 апреля. В полуфинале турнира Бибосынов впервые за четыре года победил боксера из Узбекистана – Фариезбека Дусматова.

Ранее казахстанец Сагындык Тогамбай сразился в полуфинальном поединке турнира памяти Константина Короткова против кыргызстанского боксера Бакыта Уулу Токтосына в весовой категории до 92 кг.