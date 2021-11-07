Ученые объяснили, как алкоголь разрушает мозг

7 ноября 2021, 18:16
Фото: pixabay

Многие люди подвержены риску серьезного повреждения мозга из-за алкоголя. Как утверждают специалисты, спиртное приводит к развитию деменции, сообщает Zakon.kz.

Издание Express приводит данные британской благотворительной организации "Общество Альцгеймера", занимающееся исследованиями деменции. По данным ученых, каждый десятый пациент с деменцией имеет проблемы с мозгом, возникшие из-за алкоголя. Деменция, которая возникает при значительном повреждении мозга алкоголем, называется синдром Вернике – Корсакова.

Она характеризуется провалами в памяти, заполняющимися выдуманными событиями. Кроме того, пациенты с данным заболеванием теряют способность к осваиванию новых навыков, усвоению информации и изменению своей личности. Еще один признак – пострадавший изо всех сил пытается понять новую информацию или освоить новые навыки, но не может.

Предполагается, что данное явление связано с повреждением сосудов головного мозга и снижением усвоения организмом тиамина.


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