#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.34
640.73
6.53
Советы

Ученые нашли продукт, который частично "спасает" мозг от алкогольного опьянения

Як, снег, природа, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 08:07 Фото: pixabay
Ученые из университета Ланьчжоу (Китай) обнаружили, что молоко яка может смягчать последствия хронического употребления алкоголя, в том числе повреждения мозга, сообщает Zakon.kz.

Результаты эксперимента на мышах опубликованы в журнале Food & Function.

Исследование показало, что молоко дри (самки яка) снижает тревожность и воспаление в организме, а также защищает нервные клетки от окислительного стресса. Наибольший эффект наблюдался у животных, которым давали большие дозы продукта.

Дополнительные эксперименты продемонстрировали, что молоко дри влияет не только на мозг, но и на кишечник. Оно изменяет состав микробиоты, уменьшая количество бактерий, ассоциированных с воспалением и депрессивными состояниями.

При этом в организме повышается уровень биологически активных веществ, которые оказывают защитное действие на нервную систему. Также было зафиксировано снижение активности белков TLR4 и NF-κB, которые играют ключевую роль в воспалительных процессах мозга.

По словам исследователей, эффект молока яка может быть связан с его влиянием на так называемую кишечно-мозговую ось. Отмечается, что пока речь идет о результатах экспериментов на животных, однако они открывают новые перспективы для изучения свойств этого продукта и его воздействия на психическое и неврологическое здоровье людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы объясняли, почему даже здоровая еда может навредить печени.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Зубная симфония: как забота о полости рта влияет на весь организм
10:30, 13 августа 2025
Зубная симфония: как забота о полости рта влияет на весь организм
Чем отличаются кефир, айран и тан: польза, состав и противопоказания
09:48, 25 июля 2025
Чем отличаются кефир, айран и тан: польза, состав и противопоказания
Чем может быть полезно верблюжье молоко для аллергиков
18:19, 09 июля 2025
Чем может быть полезно верблюжье молоко для аллергиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: