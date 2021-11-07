Казахстанцы выбрали лучшего спортсмена октября

Завершилось голосование, определяющее лучшего спортсмена октября, сообщает Zakon.kz.

Голосование проводилось на официальном сайте Национального Олимпийского комитета Казахстана.

Всего в голосовании были представлены семь номинантов: Денис Никиша, Адиль Галиахметов (шорт-трек), Алмат Кебиспаев (греко-римская борьба), Жамиля Бакбергенова (женская борьба), Софья Берульцева, Молдир Жанбырбай, Кайсар Алпысбай (карате).

По итогам голосования победу одержал представитель команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша.

Никиша набрал 73,45 процента, что и сделало его лидером. Следом за ним расположилась Жамиля Бакбергенова. Алмат Кебиспаев замкнул тройку лучших.