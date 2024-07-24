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Лучшую семью выбрали в СКО

Лучшую семью выбрали в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 09:48 Фото: акимат СКО
Областной этап национального конкурса "Мерейлі отбасы" прошел в Петропавловске. Поучаствовать в нем изъявили желание 70 семей, 28 из них прошли на региональный этап.

Первое место заняла семья Хасеновых из Акжарского района. Нуркасым и его супруга создали семью в 2013 году. Сейчас у них четыре дочери. Детей родители стараются воспитать эрудированными и расширять их кругозор, водят в различные кружки. Супруга Нуркасыма работает психологом в школе. Сейчас находится в декретном отпуске.

Лучшую семью выбрали в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 09:48

Фото: акимат СКО

"В 2013 году в этом конкурсе участвовали мои родители. Продолжить эту традицию решил и я. Верим, что сможем представить свою семью нашу область на республиканском этапе. На конкурсе учитывались такие требования, как семейные ценности, воспитание детей. В целом, какая работа проводится с детьми в семье. Мы не хотим быть популярными, мы хотим быть примером для родителей, которые занимаются воспитанием детей. Очень рады победе", – сказал Нуркасым Хасенов.
Лучшую семью выбрали в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 09:48

Фото: акимат СКО

Конкурс "Мерейлі отбасы" ежегодно проводится в три этапа. В начале участники проходят районный конкурс, затем городской и областной.

"Семьи, которые участвовали, полные. Они имеют по пять детей. Кроме того, в каждой семье есть свои чемпионы, многократные чемпионы Казахстана по гиревому спорту, по лыжному спорту. Также есть семьи, члены которой достигли высоких показателей и в искусстве, и в музыке. Мы выявили благополучные семьи, где дети занимаются всеми сферами и приносят успехи в развитие общества", – сказала организатор национального конкурса "Мерейлі отбасы" Алма Банных.
Лучшую семью выбрали в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 09:48

Фото: акимат СКО

Проигравших на этом конкурсе не было. Помимо трех семей, занявших пьедестал почета, дипломы и денежные сертификаты по 25 номинациям получили все участники состязаний.

В завершение мероприятия организаторы подарили участникам яркую праздничную программу.

Лучшую семью выбрали в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 09:48

Фото: акимат СКО

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