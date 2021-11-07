Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил "Дженоа"

Украинский специалист Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Дженоа", сообщает Zakon.kz.

Новость распространила пресс-служба "Дженоа" на официальном клубном Twitter.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подписал контракт до июня 2024 года с суммой два миллиона евро в год плюс бонусы. Шевченко пришел на место Давиде Балладрини, которого освободили от должности 6 ноября.

К текущему моменту "Дженоа" расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах. В активе только один выигрыш, пять поражений и шесть ничьих.

Первый экзамен у Андрея Шевченко пройдет 22 ноября, когда "Дженоа" примет дома "Рому" Жозе Моуриньо.