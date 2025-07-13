Бывший тренер сборной Германии может возглавить азиатскую сборную
По информации издания Championat.Asia, переговоры уже начались. Если Лев примет предложение, то нынешний главный тренер команды Тимур Кападзе войдет в штаб немца.
65-летний Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. За это время немецкая команда выиграла чемпионат мира-2014 и Кубок конфедераций-2017. С 2021 года специалист нигде не работал.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира – 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы – 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.
Ранее сообщалось, что Анчелотти-младший впервые в карьере стал главным тренером команды.