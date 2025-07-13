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Спорт

Бывший тренер сборной Германии может возглавить азиатскую сборную

Йоахим Лев может возглавить азиатскую сборную, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 19:19 Фото: wikipedia/Йоахим Лев
Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира и обеспечила себе место в финальной части ЧМ-2026. Согласно данным инсайдеров, бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может стать их наставником, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Championat.Asia, переговоры уже начались. Если Лев примет предложение, то нынешний главный тренер команды Тимур Кападзе войдет в штаб немца.

65-летний Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. За это время немецкая команда выиграла чемпионат мира-2014 и Кубок конфедераций-2017. С 2021 года специалист нигде не работал.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира – 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы – 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что Анчелотти-младший впервые в карьере стал главным тренером команды.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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