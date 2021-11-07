Жестокие видеоигры не провоцируют детей на насилие – исследование

Новое исследование показало, что связи между жесткостью в видеоиграх и в реальной жизни нет, сообщает Zakon.kz.

Многие считают, что убийства в компьютерных играх заставляют игроков перейти к жестокости и даже убийствам в реальной жизни. Однако исследование, опубликованное в EurekAlert, опровергает эту версию.

Разговоры об этом обычно усиливаются после трагичных случаев перестрелок в школах и не только. В то время как одни видят в этом прямую связь с жестокостью видеоигр, другие допускают, что это скорее совокупность различных факторов, включающих в том числе психоэмоциональные расстройства.

Исследование, проведенное преподавателем экономики Лондонского университета Агне Сузиделит среди мальчиков в возрасте от 8 до 18 лет, играющих в жестокие видеоигры, показывает, что агрессивность геймеров по отношению к своему окружению не доказана. С другой стороны, во время этого расследования наблюдалось деструктивное поведение.

Эти результаты позволяют предположить, что жестокие видеоигры могут делать детей более возбужденными и причудливыми, но этот эффект не переходит в насилие в отношении других людей – именно оно нас больше всего беспокоит. Агне Сузиделит

Вероятным объяснением таких результатов женщина называет то, что играют обычно дома, где меньше возможностей для применения насилия. Этот фактор ученая считает особенно важным относительно склонных к насилию мальчиков, которые особенно часто играют в жестокие видеоигры.

Следовательно, политика, которая ограничивает продажу видеоигр несовершеннолетним, вряд ли снизит уровень насилия, – резюмировала эксперт.