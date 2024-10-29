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30-летний эксперимент показал, как на самом деле работает эволюция – исследование

30-летний эксперимент показал, как на самом деле работает эволюция, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 02:20 Фото: pixabay
Во время 30-летнего эксперимента ученые смогли практически в реальном времени наблюдать за эволюцией одного из видов живых существ – в частности, морских улиток Littorina saxatilis – прямо у них на глазах, сообщает Zakon.kz.

По информации Science Alert, Littorina saxatilis – это небольшой вид морских улиток, обитавший на берегах северной части Атлантического океана. Сюда входят шведские острова Костер и их скалистые островки. Их также называют шхерами, где в 1988 году из-за цветения токсичных водорослей большая часть популяции улиток была уничтожена.

В 1992 году ученые повторно завезли 700 улиток в шхеры. Но не просто заменили исчезнувшую популяцию теми же улитками, а пересадили улиток с другим "экотипом", сформированным в другой среде обитания. Исследователи хотели посмотреть, смогут ли они со временем развить черты первоначальных обитателей этих мест.

Команда наблюдала за несколькими типами изменений. Во-первых, за внешним видом: ожидалось, что средняя длина, толщина, цвет, рисунок и ребристость панцирей улиток изменятся. Так и произошло: подобные внешние изменения стали заметны довольно быстро, учитывая, что улитки размножаются со скоростью одного-двух поколений в год. Раковины сменили цвет, стали тоньше и более гладкими, с более широкими отверстиями и не такими заостренными кончиками.

Другими отслеживаемыми генетическими изменениями оказались так называемые хромосомные инверсии.

Ранее ученые выяснили, каким образом плесень может захватить планету.

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