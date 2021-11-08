Джокович обыграл Медведева в финале на "Мастерсе" в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев в финале парижского «Мастерса» проиграл сербу Новаку Джоковичу – 6:4, 3:6, 3:6, сообщает Zakon.kz.

Таким образом серб стал победителем турнира серии "Мастерс".

Его победа над Медведевым – реванш за финал USO, который российский теннисист взял в трех партиях. До этого Джокович также выиграл титул Australian Open в финале против игрока из России.

Джокович отметился шестью эйсами, реализовал пять брейк-пойнтов и сделал две двойные ошибки. В активе Медведева семь эйсов, три брейк-пойнта и столько же двойных ошибок.

На данный момент серб является первой ракеткой мира. Россиянин находится на втором месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).