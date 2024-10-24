Новак Джокович объяснил свое снятие с "Мастерса" в Париже

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" четвертая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил свое снятие с турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция), который пройдет с 28 октября по 3 ноября, сообщает Zakon.kz.

Джокович пропустит турнир в Берси впервые с 2020 года. Новак является его семикратным чемпионом. Седьмую победу он одержал в прошлом году. В финале 2023-го серб со счетом 6:4, 6:3 обыграл болгарина Григора Димитрова.

"К сожалению, в этом году я не сыграю на "Мастерсе" в Париже. Извините все, кто надеялся увидеть мою игру. Желаю всем теннисистам, спонсорам, организаторам и болельщикам отличного турнира. После семи титулов у меня осталось много замечательных воспоминаний. Надеюсь вернуться в следующем году", – написал Джокович на своей странице в социальных сетях (сторис).

На прошлой неделе Новак принял участие в выставочном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В матче за третье место он обыграл одного из своих главных соперников в карьере – испанца Рафаэля Надаля.

