Братья украли сейф с драгоценностями у родственников

В Туркестанской области братья украли сейф с деньгами и золотом у родственников, передает Zakon.kz.

В Сарыагашский РОП обратился местный житель, рассказав, что в его дом проникли неизвестные и похитили сейф с 11 тыс. долларов США и золотыми украшениями.

Общая сумма ущерба составила около 10 млн тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по ст. 188 УК РК "Кража", – сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Стражи порядка установили личность подозреваемых. Ими оказались родственники – сваты потерпевшего, двое братьев. Кроме того, отмечается, что один из них ранее был судим.

Установлено, что братья, воспользовавшись отсутствием жильцов, проникли в дом и украли из спальни сейф, который они вскрыли на пустынном месте, за селом. Золото оставили себе, а деньги потратили.

После завершения досудебного расследования дело направили в суд. Ранее судимый 30-летний мужчина признан виновным и лишен свободы на пять лет. Его 32-летний брат – на четыре года и семь месяцев, – добавили в ведомстве.