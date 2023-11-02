Преступники-неудачники со второй попытки украли сейф из магазина в Астане

Неудачливые воры в Астане только со второй попытки сумели вынести сейф из столичного магазина. А вскрыв сейф, преступники не обнаружили там суммы, на которую рассчитывали, сообщает Zakon.kz.

Двух жителей Астаны задержали за кражу сейфа из магазина, сообщили в пресс-службе столичного ДП 2 ноября. Преступление, которое ворам удалось совершить лишь со второй попытки, завершилось для них горьким разочарованием и уголовным делом.

Хозяйка одного из столичных магазинов обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что кто-то вынес из помещения сейф, в котором лежали документы и около 500 тыс. тенге. Полицейские района Алматы оперативно установили личности подозреваемых и задержали двух ранее судимых мужчин в возрасте 23 и 28 лет.

Оказалось, что преступники действовали по наводке. Им рассказали, что в сейфе якобы хранят крупную сумму денег – несколько миллионов тенге. В первый раз злоумышленники попытались украсть сейф еще в ноябре 2022 года, но тогда им не удалось вынести его из магазина. Год спустя задержанные сумели-таки совершить кражу – отнесли сейф на пустырь и вскрыли. Но суммы, на которую они рассчитывали, внутри не оказалось.

В отношении подозреваемых идет досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 УК РК. Полиция выясняет, не причастны ли неудачливые похитители сейфа к другим подобным преступлениям.

В конце августа у жителя Алматы украли сейф с 250 тысячами долларов.