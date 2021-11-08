Где в Казахстане предлагают самую высокую зарплату

По данным АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР), в октябре 2021 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 139,6 тыс. вакансий и 49 тыс. резюме. При этом в октябре количество публикуемых вакансий увеличилось лишь незначительно, а количество резюме вовсе сократилось на 21%, тем самым показывая замедление процессов на рынке труда, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, в октябре сохранилась потребность в истопниках и кочегарах, но в поисках работы все те же юристы, финансисты и животноводы.

В сравнении с предыдущими месяцами в октябре снизился спрос на учителей и интервьюеров. Наряду с этим, на ЭБТ выросло число вакансий для работников отрасли строительства – арматурщиков и бетонщиков. Общая потребность в них в октябре составила 2,2 тыс. вакантных позиций, что на 1,8 тыс. больше, чем в предыдущем месяце. Предположительно, повышенный спрос на эти вакансии послужил стимулом в увеличении заработной платы, к примеру до 500 тыс. тенге в Атырауской области, – рассказала исполнительный директор ЦРТР Александра Молчановская.

В регионах самыми активно ищущими новых сотрудников в октябре стали работодатели из Туркестанской области (14% от всех вакансий). Также высокая потребность в новых кадрах наблюдалась в городах Шымкент (11%), Алматы (10%) и Нур-Султан (9%). При этом в прошлом месяце в Шымкенте было размещено в 3,6 раза меньше вакансий. В то время как в Алматинской области, напротив, число предложений о работе сократилось в два раза (-51%).

При этом почти каждая пятая вакансия на ЭБТ в октябре была опубликована индивидуальными предпринимателями, причем порядка 62% вакантных мест от них приходятся на три региона – Костанайскую и Туркестанскую области, а также на город Шымкент, – добавила Александра Молчановская.

Что касается заработной платы, то она варьируется от региона к региону, и соответственно, от профессии к профессии. Так, наибольшую оплату труда предлагают в Атырауской области, где в октябре были открыты 11 вакантных позиций с заработной платой от 1,2 млн тг до 1,5 млн тг в месяц.

Такой уровень доходов работодатели предлагают руководителям и менеджерам проектов, координаторам по базовому техническому обслуживанию, главным инженерам (в обрабатывающей промышленности), инженерам-механикам, инженерам-конструкторам, инженерам-программистам, инженерам по комплектации оборудования и технической поддержки в области телекоммуникаций.

Как отмечают в центре, Атырауская область является лидером по величине заработной платы среди регионов, там средний уровень зарплаты равен 419,1 тыс. тг по состоянию на III квартал текущего года.

Наряду с Атырауской областью вакансии с относительно высокой оплатой труда на ЭБТ можно было найти в промышленных Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской областях и в крупных городах Нур-Султан и Алматы, где "ценник" на труд варьировался от 600 тыс. до 800 тыс. тг.

Вместе с тем в октябре предлагаемая оплата труда для неквалифицированных рабочих (29,3 тыс. вакансий) по стране составляла всего 58,1 тыс. тг. В то время как для сотрудников сферы образования (8,8 тыс. вакансий) средняя предлагаемая зарплата по РК была равна 86,4 тыс. тенге.

Больше, а именно 94,8 тыс. тенге в месяц, казахстанские работодатели готовы платить строителям, которым было предложено 6,4 тыс. вакансий.

По данным ЦРТР, в свете повышенной потребности в кадрах здравоохранения более высокая зарплата наблюдается у врачей и среднего медицинского персонала, где предлагалось в среднем 114,9 тыс. тг на 3,1 тыс. вакансий. В среднем оплата труда, указанная работодателями на ЭБТ, выше, чем у специалистов здравоохранения, только для руководителей высшего звена, высших должностных лиц, законодателей и госслужащих – 172,3 тыс. тг (1 тыс. вакансий), руководителей (управляющих) специализированных подразделений в корпоративном секторе в сфере производства и сервисных услуг – 166,1 тыс. тг (1,8 тыс. вакансий) и специалистов в области науки (статистики) и техники (инженеры по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности, инженеры-сметчики) – 145,7 тыс. тг (2,3 тыс. вакансий).

Таким образом, с одной стороны, размер оплаты труда соответствует уровню квалификаций потенциальных соискателей, а с другой стороны наблюдаются диспропорции в разрезе отраслей, что очевидно связано с производительностью труда в них. Соответственно, уровень оплаты в высокопроизводительной промышленности (валовая добавленная стоимость на одного занятого – 9 240,6 тыс. тг) значительно выше, чем в образовании (1 253,6 тыс. тг) или здравоохранении (1 538,9 тыс. тг), – заключили в ЦРТР.