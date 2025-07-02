Где в Казахстане предлагают самые высокие зарплаты

Анализ статистики показывает: наибольшие доходы сосредоточены в мегаполисах и капиталоемких отраслях. Лидерами остаются Алматы, Астана и Атырауская область. В отраслях – страхование, IT и добыча ископаемых. Какие еще есть тенденции на рынке труда Казахстана – в материале Zakon.kz.

Сегодня в РК, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, функционируют 88 720 предприятий. Общая так называемая "списочная" численность работников составляет 3,98 млн человек, фактически же трудоустроены 3,77 млн человек. Совокупный фонд оплаты труда (ФОТ) по стране равен 18,36 трлн тенге.

Где аккумулируются главные зарплатные фонды?

Лидером по объему фонда заработной платы является Алматы с показателем в 3,05 трлн тенге. На втором месте – Астана с 2,13 трлн тенге. Эти города также выступают крупнейшими работодателями: в Алматы насчитывается 548 тысяч, а в Астане – 351 тыс. работников. Третий по величине ФОТ (1,46 трлн тенге) – в Атырауской области с концентрацией высокооплачиваемого нефтегазового сектора.

Для сравнения. Туркестанская область при значительной численности работников (267 тыс. человек) демонстрирует существенно меньший ФОТ – 903 млрд тенге, что указывает на более низкий уровень средних зарплат.

Средняя заработная плата по регионам

Анализ среднемесячной номинальной заработной платы по регионам (I квартал 2025 года) выявляет существенные различия.

Наивысшие показатели демонстрируют:

Атырауская область – 634 234 тенге.

Мангистауская область – 620 320 тенге.

Астана – 563 309 тенге.

Алматы – 518 857 тенге.

Западно-Казахстанская область – 500 046 тенге.

Область Улытау – 599 046 тенге (очень высокая цифра для самого малочисленного региона).

В то же время самые низкие средние зарплаты зафиксированы в:

Жамбылской области – 308 891 тенге.

СКО – 300 051 тенге.

Туркестанской области – 310 515 тенге.

Алматинской области – 339 185 тенге.

Шымкенте – 321 408 тенге.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в I квартале 2025 года по сравнению с соответствующим кварталом 2024 года сложился в областях Улытау – 119,4%, Костанайской области – 114,6%, Алматы – 114,2%, области Жетысу – 114,1%, Астане – 114,0%.

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Влияние размера предприятия на зарплату

Крупные предприятия формируют более 55% общего ФОТ (10,2 трлн тенге). Средняя заработная плата на таких предприятиях составляет 492 472 тенге.

В противовес этому малые предприятия, составляющие 87% всех организаций (77 671 из 88 720), аккумулируют лишь около 20% общего ФОТ (3,66 трлн тенге). Средний доход здесь значительно ниже – 292 793 тенге. Средние предприятия предлагают 372 658 тенге.

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Гендерные различия

Женщины составляют примерно 52% всех работников (1,93 млн из 3,77 млн фактически занятых), но их доля в общем фонде оплаты труда – около 43% (7,96 трлн из 18,36 трлн тенге). Это отражает системный гендерный разрыв в оплате труда.

Среднемесячная номинальная зарплата по всем отраслям в I квартале 2025 года составляет 423 133 тенге. Медианная заработная плата по оценке за I квартал 2025 года – 300 307 тенге. У мужчин средний показатель – 468 914 тенге, у женщин – 344 496 тенге. Разница составляет 26,5%, при этом женщины зарабатывают меньше.

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Топ-5 отраслей с максимальными зарплатами

Наиболее высокие среднемесячные зарплаты зафиксированы в следующих отраслях:

Страхование и пенсионное обеспечение – 1 604 296 тенге. Компьютерное программирование и IT – 1 092 716 тенге. Трубопроводный транспорт – 975 285 тенге. Воздушный транспорт – 917 664 тенге. Горнодобывающая промышленность – 866 486 тенге.

Гендерный разрыв сохраняется и в этих высокооплачиваемых сферах. Например, в IT (программирование) мужчины получают 1,2 млн тенге, женщины – 866 тыс. тенге. В финансах: мужчины – 1,06 млн тенге, женщины – 725 тыс. тенге. Наименьший разрыв среди лидеров наблюдается в телекоммуникациях (620 тыс. у мужчин против 609 тыс. у женщин).

Наименее оплачиваемые отрасли включают:

Рыболовство и рыбоводство (109 066 тенге).

Дошкольное образование (195 723 тенге).

Государственное управление, образование и социальные услуги также относятся к секторам с низкими зарплатами.

Ранее мы сообщали, что депутат мажилиса Асхат Рахимжанов предложил пересмотреть такие социальные расчетные показатели, как прожиточный минимум, минимальная заработная плата, потребительская корзина, с минимализма на базовые стандарты потребления и социальной поддержки. Прожиточный минимум должен быть, по его словам, на уровне 115 710 тенге.