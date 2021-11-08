Лидеры чемпионата Италии вышли на матч в необычных футболках

7 ноября итальянский футбольный клуб "Наполи" на матч серии А против "Вероны" вышел в особенных футболках, сообщает Zakon.kz.

На верхней части формы неаполитанцев было изображение легендарного форварда "Наполи" Диего Марадоны. Тем самым родной клуб Марадоны почтил память великого аргентинского футболиста, который ушел из жизни 25 ноября 2020 года.

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"Наполи" в этих специальных футболках проведет еще два матча итальянского первенства, сообщает официальный сайт клуба. Футболка получила название Maradona Game. Первая игра "Наполи" в форме с изображением аргентинца, против "Вероны", завершилась вничью – 1:1.

Марадона в составе неаполитанцев дважды стал чемпионом серии А, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.

Куандык Шынасилов