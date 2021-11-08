Умирзак Шукеев ознакомился с развитием Созакского района

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочим визитом Созакский район. Цель поездки – ознакомление с жизнедеятельностью района и анализ хода реализации программы "Ауыл -–Ел бесігі".

Глава региона посетил школу им. Ы. Алтынсарина, которой более полувека. Старой школе, построенной из самана, требуется капитальный ремонт.

Аким Созакского района Салыхан Полатов отчитался о проводимой в регионе работе. Средства для строительства новой школы будут выделены из областного бюджета, соответствующие работы начнутся уже в следующем году. Также будет построена еще одна новая школа – на месте старой школы им. Т. Алимкулова.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сферы образования. Аким региона Умирзак Шукеев отметил, что из 200 строящихся в стране школ 78 будут воздвигнуты в Туркестанской области. К 2025 году в регионе планируется построить 130 школ. Это, в свою очередь, позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ в регионе. В целом, в области сегодня имеется шесть аварийных и четыре трехсменные школы.

До конца года в Туркестанской области будет завершено строительство 47 школ. 17 из них уже распахнули свои двери учащимся 1 сентября. Строительство 44 школ ведется за счет бюджетных средств, трех школ – за счет частных инвестиций. В области сейчас функционируют 927 учреждений среднего образования, в которых в этом году обучается более 500 тыс. учащихся.

В Созакском районе ведется строительство музея им. С. Кожанова. Новый объект будет сдан в эксплуатацию в преддверии 30-летия Независимости страны. Аким отметил важность строительства этого объекта, где находятся ценные экспонаты и сведения не только об исторических личностях, но и о генеалогии региона в целом. Затем глава региона ознакомился с работой, проводимой в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі". Было поручено усилить работу в сфере образования, культуры и здравоохранения.

В завершение поездки глава региона ознакомился с проводимой работой по профилактике и предотвращению подтопления грунтовыми водами на территории населенного пункта Жеткеншек.