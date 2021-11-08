Джузеппе Мартинелли: Супермен будет важным оружием "Астаны

Итальянский специалист Джузеппе Мартинелли очень авторитетный человек в мире велоспорта, и уже более 10 лет доказывает своими результатами в команде "Астана", сообщает Zakon.kz.

После неудовлетворительного нынешнего сезона, 66-летний спортивный менеджер Astana Kazakhstan Team с перспективой смотрит на 2022 год. Казахстанская велокоманда в последние два месяца подписала контракты с рядом профессиональных велогонщиков, среди которых, конечно, на первой позиции стоит колумбиец Мигель Анхель Лопес (Супермен).

Мигель Анхель не хотел покидать нашу команду в 2020 году, он предпочел остаться с нами, но бюджет был очень маленьким. При первой же возможности он вернулся. Я думаю, что ему еще есть над чем работать, – сказал Мартинелли Spazio Ciclismo.

Кроме того Мартинелли напомнил, что 2020 году выиграл этап Тура и боролся за подиум на "Вуэльте".

Я до сих пор не знаю, что случилось с ним. Было много разговоров. Я думаю, что важно, чтобы его боевой дух снова был на высоком уровне в "Астане", где он добился наивысших результатов, – добавил он.

Мартинелли отметил, что поддержал возвращение Супермена и настоял на его подписании в "Астану".

Несомненно, этот год будет важным для него, и для нас он будет важным оружием команды. Он гонщик, который всегда на связи. Для него это возвращение домой к семье, – заключил спортивный менеджер Astana Kazakhstan Team.

Куандык Шынасилов