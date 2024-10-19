Казахстанец вошел в десятку лучших на чемпионате мира по велоспорту на треке

Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Кирилл Курдиди вошел в топ-10 сильнейших на чемпионате мира в Буллерупе (Дания), сообщает Zakon.kz.

Как сообщают в Национальном олимпийском комитете РК, спортсмен успешно выступил в гите на 1000 метров и смог пробиться в финал ЧМ. В решающем раунде Курдиди показал седьмой результат, финишировав в итоге в десятке лучших чемпионата мира.

Победу одержал Харри Лаврейсен (Нидерланды). Вторым стал Джеффри Хугланд (Нидерланды). Замкнул тройку лучших Джозеф Труман (Великобритания).

Кирилл Курдиди родом из Темиртау, велоспортом он занимается с 11 лет. Выступает в таких видах программ, как трек и шоссе. Его завоевания в спорте до этого момента: бронзовая медаль чемпионата мирав в Каире (Египет), золото чемпионата Азии, серебряные медали чемпионата Казахстана, победа в 2021 году в зимнем республиканском первенстве – в командном спринте, второе место в гонке кейрин.

Ранее сообщалось, что казахстанский стрелок стал пятым на финальном этапе Кубка мира по стрельбе.