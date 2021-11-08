Какая погода ждет казахстанцев 9 ноября 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9 ноября, передает Zakon.kz.

Под влиянием отрога антициклона на территории РК сохраняется погода преимущественно без осадков.

На западе, в горных районах юга и юго-востока страны с прохождением атмосферных разделов ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке страны – усиление ветра, на юго-западе и в горных районах юга-востока – туман, – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Костанайской области ночью на севере – усиление ветра до 15-20 м/с, днем на большей части до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, на юго-западе порывы до 25 м/с.

Днем на севере Акмолинской области – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области сохраняется усиление ветра до 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области – туман.

В районе Алакольских озер Алматинской области сохраняется усиление ветра до 17-22 м/с. Ночью и утром на западе и в центре Атырауской, Мангистауской областей ожидается туман, днем на западе, севере и востоке Атырауской, на северо-западе Мангистауской областей ветер усилится до 15-20 м/с.

Днем на юго-востоке, востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской областей прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер южный, ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +5...+7°С

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +7...+9 °С

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +10...+12°С.