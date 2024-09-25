Дождь с переходом в снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 26 сентября

На большей части Казахстана 26 сентября сохранится прохладная погода без осадков, которую обусловит влияние отрога северо-западного антициклона, сообщает Zakon.kz.

Однако на юге и юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, местами возможны сильные дожди, а в горных районах юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Синоптики предупреждают о возможных усилениях ветра, а в ночные и утренние часы — о тумане. В северных районах Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки до -2°C.

Кроме того, в ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.





"В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке Улытауской области, на востоке Жетысуской области, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, на востоке, в центре Абайской области сохранится, на востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие трое суток. Подробнее можно узнать здесь.

