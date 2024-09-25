Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дождь с переходом в снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 26 сентября

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 18:44 Фото: unsplash
На большей части Казахстана 26 сентября сохранится прохладная погода без осадков, которую обусловит влияние отрога северо-западного антициклона, сообщает Zakon.kz.

Однако на юге и юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, местами возможны сильные дожди, а в горных районах юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Синоптики предупреждают о возможных усилениях ветра, а в ночные и утренние часы — о тумане. В северных районах Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки до -2°C.

Кроме того, в ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. 


"В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке Улытауской области, на востоке Жетысуской области, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, на востоке, в центре Абайской области сохранится, на востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие трое суток. Подробнее можно узнать здесь

Читайте также

Финальный забег QAZAQ MARATHON в Павлодаре
Финальный забег QAZAQ MARATHON в Павлодаре: завершение сезона и новые горизонты
Генерики в лечении казахстанцев экономят миллиарды, открывая другие возможности для пациентов
Генерики в лечении казахстанцев открывают дополнительные возможности для пациентов
В АО &quot;НИТ&quot; новый руководитель
У оператора "электронного правительства" Казахстана новый руководитель
Диана Абдуллаева
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Заморозки Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Дожди зальют Алматы и Шымкент
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: