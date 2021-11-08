Фейк о "травле людей с воздуха" появился в Казнете

В Казнете рассылают сообщение о распылении химических веществ с воздуха в Таразе, сообщает Zakon.kz.

На кадрах показан белый след в небе, оставленный пролетевшим самолетом. Однако автор утверждает, что это свидетельство распыления в воздухе неких химикатов, которыми "травят" людей.

Информацию опровергли в акимате Жамбылской области.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, дезинфекция или иная обработка какими-либо веществами с воздуха над Таразом не проводится. Дезинфекционные мероприятия проводят специализированные учреждения, делается это разрешенными препаратами и с помощью наземного автотранспорта, – сообщили в акимате.

"На видео показан конденсационный след от самолета, а вовсе не доказательство распыления над городом неких опасных веществ", – говорится в сообщении Stopfake.kz.