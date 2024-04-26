Фейк о маньяке в Абайской области распространяется в Казнете

Пресс-служба Департамента полиции Абайской области предупреждает, что информация, распространяемая в чатах WhatsApp относительно маньяка в поселке Восточный, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Также полицейские предупредили об ответственности за распространение ложной информации и призвали граждан доверять только официальным источникам.

Ранее 27-летнюю жительницу города Петропавловска привлекли к административной ответственности за голосовое сообщение в WhatsApp, в котором она утверждала, что педагоги одной из школ, в которой расположен эвакопункт, якобы разворовывают доставляемую гуманитарную помощь.