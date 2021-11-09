Как казахстанцам заработать на турецкой недвижимости

Специально для жителей Казахстана. Секреты успешного бизнеса от Нихата Туфана, бизнесмена №1 в Турции. Для всех участников семинара: эксклюзивный подарок от лучшей компании по продажам недвижимости в Турции RestProperty.

Зарегистрироваться и стать участником семинара можно по ссылке (семинар бесплатный).

Международная компания по продажам недвижимости в Турции RestProperty более 17 лет продает квартиры, виллы, землю и коммерческие объекты. У компании 5 офисов: в Стамбуле, Анталии, Бодруме и два офиса в Аланье. В Казахстан команда RestProperty приезжает уже не в первый раз. Казахстанцы входят в ТОП-10 главных покупателей турецкой недвижимости и активно интересуются возможностью приобрести жилье в Турции. И по многочисленным просьбам жителей Казахстана принято решение о проведении новых семинаров.

О компании: RestProperty на рынке недвижимости с 2003 года.

Компания была организована Нихатом Туфаном с нуля и сегодня RestProperty достигла огромных успехов в продаже недвижимости как на турецком рынке, так и на международном.

Именно RestProperty стала первой компанией на анталийском побережье Турции, которая помогла иностранцу получить турецкое гражданство по упрощенной схеме: путем инвестирования в недвижимость.

Компания имеет свои представительства в Стамбуле, Анталии, Бодруме. Еще два офиса RestProperty, в том числе и головной, находятся в городе Аланья, расположенном в провинции Анталия.

Также компания развивается и как застройщик.

Строительство жилых комплексов, отелей, вилл и другой недвижимости это еще одно направление деятельности RestProperty.

В 2019 году компания RestProperty победила в национальном конкурсе Turkiye Inovasyon ve Basari в номинации "Международная марка года по недвижимости".

В 2020 году RestProperty получила престижную награду в конкурсе Golden stars в номинации "Лучшая международная компания Турции по продаже недвижимости".

В 2020 году Нихат Туфан, владелец RestProperty, удостоен звания "Самый успешный предприниматель 2020 года" в конкурсе Altın Taç ("Золотая корона").

В 2021 году RestProperty удостоена звания "Ведущий элитный мировой бренд года".

На семинарах будут освещены темы:

- Как стать владельцем недвижимости в Турции и заработать на этом.

- Пассивный доход. Способы его получения.

- Главные преимущества покупки недвижимости в Турции.

- Гражданство Турции: как получить турецкий паспорт в подарок.

Секреты успешного заработка.

Глава RestProperty Нихат Туфан, а также сотрудники компании обязательно ответят на все ваши вопросы.

Для жителей Казахстана RestProperty предлагает более 10 тыс. объектов недвижимости.

Почему Турция – это выгодно?

1. Рост цен на жилье

Турция в этом году стала страной, где стоимость недвижимости выросла больше всего в мире. Рост цен на жилье составил более 30% в среднем по стране. А в отдельных районах, к примеру, городе Стамбул, провинциях Мугла и Анталия, он превысил 45%. И рост цен будет продолжаться.

2. Законы, защищающие инвесторов

Инвесторы в Турции находятся под надежной защитой государства. Они всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку властей. За услуги ЖКХ и налоги на жилье иностранцы платят точно так же, как и граждане Турции. Сегодня в турецкую недвижимость инвестируют жители стран Европы, США, России, Казахстана, стран Азии, в частности, Китая.

3. Возможность получения гражданства за инвестиции

С 2017 года в Турции любой иностранец, купивший в стране недвижимость на сумму от 250 тыс. долларов, может получить гражданство страны без пятилетнего ожидания. И RestProperty в этом поможет.

Семинары состоятся:

13 ноября 2021 года – Нур-Султан, отель Hilton Astana, по адресу: ул. Сауран, д. 46. Начало в 18:00.

20 ноября 2021 года – Алматы, отель DoubleTree by Hilton Almaty, по адресу: ул. Досмухамедова, д. 115. Начало в 18:00.

Участие в семинарах бесплатное.

Регистрация на семинары.

Для всех участников подарки.

Мы ждем вас на семинаре. У нас есть что вам предложить и о чем рассказать. RestProperty – бренд №1 по продажам недвижимости в Турции. И мы поможем вам стать богаче, ведь вы достойны самого лучшего. Не упустите свой шанс стать владельцем недвижимости в братской стране.