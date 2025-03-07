Как изменится рынок недвижимости Казахстана в 2025 году

Рынок недвижимости Казахстана продолжает трансформацию: меняются предпочтения покупателей, растет конкуренция среди застройщиков, а цифровые технологии становятся главным инструментом продаж.

Эти и другие темы обсуждались на конференции "Крыша Новостройки" в Алматы, где собрались ведущие застройщики, банкиры и аналитики рынка.

Рынок недвижимости: ключевые изменения.

"В 2024 году мы провели более 200 исследований рынка и интервью с пользователями, в том числе в сегменте первичной недвижимости, и заметили, как сильно изменился рынок", – рассказал Дмитрий Ботанов, CEO Kolesa Group.

Главные тенденции, по мнению Krisha.kz, такие:

Покупатели стали требовательнее и внимательнее. Исследования показывают, что при выборе ЖК клиенты смотрят на опыт застройщиков и репутацию компании.

Повысился интерес к квартирам в чистовой отделке. Более 63% запросов приходится на этот сегмент.

Наибольшей популярностью пользуются двухкомнатные квартиры – на них приходится 56% запросов.

Большинство покупателей начинают поиск жилья в ценовом диапазоне 20-30 млн тенге. Однако на рынке мало объектов в этом сегменте.

50% людей, которые интересуются первичной недвижимостью, изначально искали квартиру на вторичном рынке.

Спрос на ипотеки вырос на 25% за год.

В регионах появился дефицит предложений. Он наблюдается в нескольких областях:

Кызылординской;

Алматинской;

Туркестанской;

Улытау;

Атырауской.

На панельной дискуссии такие же тренды отметили гости конференции.

Отбасы банк, лидер ипотечного кредитования Казахстана, также видит недостаток предложений в регионах:

"Да, в мегаполисах можно продать всё. При этом есть регионы с острой нехваткой предложения по новостройкам. Это мы увидели по итогам программы "Наурыз". Очень много заявок было из Павлодара, Жезказгана, Кызылорды, Уральска, Тараза. Там есть платежеспособный спрос, но нет объектов. Я думаю, что строительным компаниям нужно больше работать над анализом рынка и предпочтений клиентов", – добавил Нурлан Акшанов, заместитель председателя правления Отбасы банка.

По словам спикера, более 150 тысяч вкладчиков Отбасы банка готовы выйти на рынок: они накопили 50% от стоимости жилья. Но предложат ли строители то, что хотят покупатели, неизвестно.

Эксперты сходятся во мнении, что понимание запросов покупателей и современные способы работы с ними – ключ к эффективной работе на рынке.

"Покупатель стал взыскательнее и грамотнее. Помимо репутации компании, клиенты обращают внимание на разрешительные документы, внимательно читают договоры. Одновременно растет финансовая грамотность. Люди ищут не только выгодные механизмы покупки, но и оценивают приобретение с точки зрения инвестиционной привлекательности: смотрят, куда выгоднее вложить на сегодняшний день", – отметила Виктория Тен, заместитель президента Ассоциации застройщиков Казахстана.

"По нашим наблюдениям, покупатели уделяют больше внимания не только самой квартире, но и инфраструктуре комплекса. Людям важны прогулочные зоны, арбаты, наличие фитнес-залов без дополнительных затрат. Эти уникальные преимущества проектов, где клиенты получают не только квартиры, но и общие комфортные условия для жизни", – добавила Айжан Жаксыбекова, представитель застройщика Everest Development.

В целом эксперты конференции подытожили, что драйверами развития рынка жилья в Казахстане станут: исполнение застройщиками необходимых требований законодательства в долевом строительстве, ориентация на запросы покупателей, современные способы продаж, в том числе онлайн, а также развитие регионов.

Со своей стороны Krisha.kz предлагает широкий спектр инструментов для этого: