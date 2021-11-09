Как не попасться на уловки мошенников – рекомендации

В Алматы с 8 по 14 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятияе Hi-Tech, в рамках которого в ДП города рассказали, как не попасть в сети интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz.

С популяризацией сети Интернет, цифровизацией услуг и многих видов сервисов увеличиваются способы и виды интернет-мошенничеств, а также краж с использованием информационно-коммуникационных сетей. В связи с этим предупреждаю граждан об участившихся случаях интернет-мошенничеств и призываю быть осторожными при использовании онлайн-услуг, а также покупке товаров через Интернет, – сказал заместитель начальника ДП Рустам Абдрахманов.

Департамент полиции разработал рекомендации: