Дипфейки сегодня – как не попасться на уловки мошенников

В Астане 27 ноября 2025 года состоялся форум "Уроки цифровой грамотности". На одной из его сессий своим негативным опытом по дипфейкам поделились известные актеры, блогеры и журналисты, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил известный по фильму "Рэкетир" актер Саят Исимбаев, форум – нужное и поучительное мероприятие. Казахстанцам необходимо соблюдать осторожность, поскольку от мошеннических действий, созданных при помощи нейросетей, не застрахован никто.

"Я сам никогда по ссылкам не перехожу и предупреждают об этом домашних. Если какие-то непонятные сообщения приходят, сначала обращайтесь ко мне я там посмотрю, что и как. Ко мне часто подбегает дочка и говорит, что они играют в какую-то игру и постоянно деньги просит. Хоть я и не знаю, мошенники это или нет, я даю деньги – а что делать? Думаю, через детей раскрутка на взрослых родителей. Вот поэтому, по поводу всех мошенников надо быть аккуратными и осторожными", - подчеркнул Исимбаев.

Своим опытом также поделился и блогер Женис Омаров, более известный как Zheka Fatbelly.

"Со мной тоже гуляет реклама, и она очень разного рода. К примеру, онлайн-казино. Как понять – я это или не я? Надо смотреть, с официальной ли странички человек это выложил. Даже когда с официальной странички выложил, нужно понимать, что это такое, не переходить желательно. Почему? Потому что люди хотят быстро сорвать куш, выиграть что-то, победить, получить какие-то легкие деньги. Я в универе тоже искал всегда какие-то темы, откуда можно заработать и так далее. Если среди вас есть такие люди, то пожалуйста, отбросьте этот вариант, потому что поиск вот таких вариантов обычно дает такие ошибки, которые за собой влекут большие-большие последствия", - отметил Жека.

Фото: Zakon.kz

При этом блогер уверен, что вскоре дипфейки станут еще более совершенными.

"Я думаю, в течение года все выйдет на такой уровень, когда не только взрослые, наши родители будут на это попадаться. Поэтому, я думаю, тут важно вообще перепроверять все, что вы видите, не вестись на какие-то легкие варианты заработка и стараться соблюдать информационную гигиену. Это ваши двухфакторные аутентификации, ваши пароли, и ни с кем ими не делитесь", - порекомендовал он.

Генеральный директор ТОО "Компания "ЮрИнфо" Михаил Коломин разъяснил важность распространения такой информации через СМИ.

"Наше издание является соорганизатором форума, и вместе с АФМ мы сегодня делаем действительно большое дело. Мы находимся на передовой вместе с правоохранительными органами и занимаемся превентивными мерами – доносим информацию до наших граждан, разъясняем те ситуации, в которые сами порой едва не попадали. Наши журналисты первыми через себя пропускают эту информацию, анализируют и делятся ей с аудиторией", – отметил Коломин.

Фото: Zakon.kz

Соорганизатор выразил надежду, что сегодняшний форум принесет быструю практическую пользу.

"Сегодня здесь в зале сидят более тысячи молодых, замечательных, умных, перспективных молодых людей, которые донесут эту информацию до своих бабушек, дедушек. Ведь это же основная категория граждан, которые подвержены влиянию мошенников на самых простых психологических вещах", – добавил Коломин.

27 ноября 2025 года в Астане прошел форум "Уроки цифровой безопасности от АФМ", проводимый в рамках реализации концепции "Закон и Порядок".

Организаторами выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и интернет-издание Zakon.kz совместно с Министерством науки и высшего образования, акиматом города Астаны.