Скандальное видео с мертвым волком возмутило Казнет

Охотник из Туркестанской области опубликовал видео с убитым волком, сообщает Zakon.kz.
Пользователи соцсетей сравнили автора публикации с животным.
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"Люди гордятся тем, что имеют власть над теми, кто намного слабее их. А еще и мозгов нет у них";
"Чтоб тебя самого так сфоткали";
"Убийца", – отреагировали комментаторы.
В полиции области заявили, что идет проверка.
В настоящее время сотрудниками МПС ДП Туркестанской области проводится проверка в отношении лиц, отстреливших указанное животное, а также выясняется наличие разрешения на охоту. Если будет подтвержден факт незаконного отстрела волка, то будет рассмотрен вопрос об ответственности по ч. 1 ст. 382 КоАП РК "Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты", – проинформировали в ведомстве.
Стоит отметить, что в апреле 2021 года в Казахстане были изменены правила охоты.
Согласно изменениям, отстрел волков, шакалов, ворон, сорок, большого баклана, грачей, бродячих собак не требует разрешения на пользование животным миром при:
- осуществлении охраны животного мира должностными лицами территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и его специализированных организаций, а также егерской службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники;
- при производстве охоты на другие виды животных (без применения авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.
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