Скандальное видео с мертвым волком возмутило Казнет

Охотник из Туркестанской области опубликовал видео с убитым волком, сообщает Zakon.kz.

Пользователи соцсетей сравнили автора публикации с животным.

"Чтоб тебя самого так сфоткали";

В полиции области заявили, что идет проверка.

Стоит отметить, что в апреле 2021 года в Казахстане были изменены правила охоты.

- осуществлении охраны животного мира должностными лицами территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и его специализированных организаций, а также егерской службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники;

- при производстве охоты на другие виды животных (без применения авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.